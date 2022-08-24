Кислиця в ООН розповів, чому російські окупанти не хочуть пускати місію МАГАТЕ на ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН у вівторок, скликаному на запит росії зазначив, що будь-яка місія МАГАТЕ, яка відвідає Запорізьку АЕС, відразу зафіксує порушення вимог щодо безпеки, тому рф уникає відповідальності, передає УНН.
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"Очевидно, що будь-яка місія, будь то МАГАТЕ чи ООН, перебуваючи на станції, зафіксує кричущі порушення норм та вимог ядерної безпеки. Тому росія намагається уникнути відповідальності. Але це їй не вдасться", - зазначив Кислиця.
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Він додав, що Україна вітає готовність гендиректора МАГАТЕ направити міжнародну місію на окуповану ЗАЕС, і "цей візит має бути проведений у суворій відповідності до національного законодавства України та при повному дотриманні її міжнародних зобов'язань".
Доповнення
Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над можливістю постійної присутності своїх представників на ЗАЕС, щоб побачити справжню ситуацію, а не "влаштовану росією театральну виставу".