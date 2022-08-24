Кислица в ООН рассказал, почему российские оккупанты не хотят пускать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН во вторник, созванном по запросу россии отметил, что любая миссия МАГАТЭ, которая посетит Запорожскую АЭС, сразу зафиксирует нарушение требований по безопасности, поэтому рф избегает ответственности, передает УНН.
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"Очевидно, что любая миссия, будь то МАГАТЭ или ООН, находясь на станции, зафиксирует вопиющие нарушения норм и требований ядерной безопасности. Поэтому россия пытается избежать ответственности. Но это ей не удастся", - отметил Кислица.
Детали
Он добавил, что Украина приветствует готовность гендиректора МАГАТЭ направить международную миссию на оккупированную ЗАЭС, и "этот визит должен быть проведен в строгом соответствии с национальным законодательством Украины и при полном соблюдении ее международных обязательств".
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Кислица призвал МАГАТЭ подумать над возможностью постоянного присутствия своих представителей на ЗАЭС, чтобы увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное россией театральное представление".