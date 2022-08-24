Кислица в ООН рассказал, почему российские оккупанты не хотят пускать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

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"Очевидно, что любая миссия, будь то МАГАТЭ или ООН, находясь на станции, зафиксирует вопиющие нарушения норм и требований ядерной безопасности. Поэтому россия пытается избежать ответственности. Но это ей не удастся", - отметил Кислица.

Детали

Он добавил, что Украина приветствует готовность гендиректора МАГАТЭ направить международную миссию на оккупированную ЗАЭС, и "этот визит должен быть проведен в строгом соответствии с национальным законодательством Украины и при полном соблюдении ее международных обязательств".

Дополнение

Кислица призвал МАГАТЭ подумать над возможностью постоянного присутствия своих представителей на ЗАЭС, чтобы увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное россией театральное представление".