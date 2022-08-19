росіяни завозять молодь для замальовування української символіки в Херсоні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські окупанти змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в тимчасово зайнятому Херсоні - жителі області демонструють проукраїнські погляди, повідомляється у зведенні з ОВА за добу, пише УНН.
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"Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні", - йдеться у повідомленні.
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При цьому понад двв з половиною місяці жителі області без українського зв’язку, Інтернету та телебачення.
Також вказано, що на деокупованих територіях знайшли протипіхотні осколкові міни (ПОМ-2), від яких можна постраждати, не зачепивши її. У багатьох громадах області багато замінованих територій, напружена ситуація залишається у селах, які межують з сусідніми регіонами та через які йде річка Інгулець.
Протягом доби бойові дії тривали практично на всій території Херсонщини, додали в ОВА.
Доповнення
Опір херсонців підриває дух рашистів, в облраді кажуть, це сприяє деокупації.