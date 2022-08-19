россияне завозят молодежь для зарисовки украинской символики в Херсоне - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские оккупанты вынуждены завозить молодежь из других регионов для зарисовки украинской символики во временно занятом Херсоне - жители области демонстрируют проукраинские взгляды, сообщается в сводке из ОВА за сутки, пишет УНН.
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"Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для зарисовки украинской символики в оккупированном Херсоне", - говорится в сообщении.
Детали
При этом более двух с половиной месяцев жители области без украинской связи, Интернета и телевидения.
Также указано, что на деоккупированных территориях нашли противопехотные осколочные мины (ПОМ-2), от которых можно пострадать, не задев ее. Во многих громадах области много заминированных территорий, напряженная ситуация остается в селах, прилегающих к соседним регионам и через которые идет река Ингулец.
В течение суток боевые действия продолжались практически на всей территории Херсонской области, добавили в ОВА.
Дополнение
Сопротивление херсонцев подрывает дух рашистов, в облсовете говорят, это способствует деоккупации.