росіяни завдали ракетні удари по Запоріжжю та Розумівці, по області 72 обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали ракетний удар по Запоріжжю та Розумівці, по Запорізькій області було в цілому 72 обстріли, є поранена людина, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам", - написав Малашко у Telegram.
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З його слів, наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування: квартири, будинки, автівки, адміністративні та господарчі будівлі.
"В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, 20 червня вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. По Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300. Протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”, усі 8 повітряних цілей було знищено. Окрім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.