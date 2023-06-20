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россияне нанесли ракетные удары по Запорожью и Разумовке, по области 72 обстрела

Киев • УНН

 • 699288 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли ракетный удар по Запорожью и Разумовке, по Запорожской области было в целом 72 обстрела, есть раненый человек, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

россияне нанесли ракетные удары по Запорожью и Разумовке, по области 72 обстрела

Цитата

"Оккупанты совершили 72 обстрела по гражданским объектам и коммуникациям в 19 городах и селах: ракетами ударили по Запорожью и Разумовке, авиацией по Орехову и Преображенке, атаковали с БПЛА Магдалиновку, из РСЗО ударили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударов из артиллерии пришлось по Гуляйполю, Новодаровке, Зализничному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новоданиловке и другим прифронтовым селам", - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, на данный момент зафиксировано 50 сообщений о разрушениях: квартиры, дома, машины, административные и хозяйственные здания.

"В Орехове минно-взрывные травмы получил 54-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, 20 июня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. По Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300. За прошедшие сутки враг применил 4 крылатые ракеты “Калибр” и 4 иранских ударных БПЛА “Shahed-136/131”, все 8 воздушных целей были уничтожены. Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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