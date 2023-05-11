росіяни завдали ракетний удар по Торецьку, відомо про 6 постраждалих - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Російські війська сьогодні завдали ракетний удар по Торецьку у Донецькій області, відомо про 6 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни обстріляли Торецьк. Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі - відомо про 6 людей. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Єрмак.
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У Слов'янську на Донеччині через ворожий ракетний удар загинула жінка.