россияне нанесли ракетный удар по Торецку, известно о 6 пострадавших - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Торецку в Донецкой области, известно о 6 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Россияне обстреляли Торецк. В результате ракетного удара в придомовую территорию есть пострадавшие - известно о 6 людях. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Ермак.
Дополнение
В Славянске Донецкой области из-за вражеского ракетного удара погибла женщина.