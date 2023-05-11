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Ракетний удар ворога по Слов'янську забрав життя жінки: поліція показала наслідки обстрілів

Київ • УНН

 • 642038 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. У Слов'янську на Донеччині через ворожий ракетний удар загинула жінка, повідомили у ГУНП у Донецькій області, пише УНН.

Деталі

"Поліція документує наслідки ракетного удару по Слов’янську. Російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву ракетою С-300. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна отримала поранення", - вказали у поліції.

Як зазначається, "жінку 1930 року народження було госпіталізовано з пораненнями, але в лікарні вона померла". "Її доньку, 1959 року народження, травмовано", - ідеться у повідомленні.

Руйнувань, як повідомляється, зазнали дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, пошкоджено два автомобілі.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив раніше, що напередодні росіяни обстріляли відносно віддалену від фронту Олександрівську громаду — поранили 2 людей, пошкодили будівлю колишнього сільгосппідприємства. Ситуація за напрямками на ранок, з його слів, була такою:

  • На Донецькому напрямку 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: Курахове, Гостре та Острівське. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Також обстрілів зазнали Мар'їнка та Георгіївка.
  • На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено кінотеатр, інфраструктурний об'єкт та приватний будинок. 7 будинків пошкоджено у Часовоярській громаді, ще 7 — у Торецькій.
  • На Лисичанському напрямку пошкоджено 8 будинків у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

За добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 2. 

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