Ракетный удар врага по Славянску унес жизнь женщины: полиция показала последствия обстрелов

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КИЕВ. 11 мая. УНН. В Славянске Донецкой области из-за вражеского ракетного удара погибла женщина, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.

Детали

"Полиция документирует последствия ракетного удара по Славянску. Российские оккупационные войска ударили по жилому массиву ракетой С-300. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения", - указали в полиции.

Как отмечается, "женщина 1930 года рождения была госпитализирована с ранениями, но в больнице она умерла". "Ее дочь, 1959 года рождения, травмирована", - говорится в сообщении.

Разрушениям, как сообщается, подверглись две многоэтажки, пять частных домов, повреждены два автомобиля.

Дополнение

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил ранее, что накануне россияне обстреляли относительно отдаленную от фронта Александровскую громаду, — ранили 2 человека, повредили здание бывшего сельхозпредприятия. Ситуация по направлениям на утро, по его словам, была такой:

  • На Донецком направлении 5 раз под обстрелы попадала Кураховская громада: Курахово, Острое и Островское. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Также обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка.
  • На Горловском направлении в Константиновке ранен 1 человек, повреждены кинотеатр, инфраструктурный объект и частный дом. 7 домов повреждены в Часовоярской громаде, еще 7 — в Торецкой.
  • На Лисичанском направлении повреждены 8 домов в Звановке, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

За сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области, ранили еще 2. 

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