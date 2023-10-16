росіяни з мінометів обстріляли дві громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Упродовж 16 жовтня російські війська здійснили три обстріли Сумської області. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у фейсбуці, передає УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 3 мінометні обстріли. Зафіксовано 10 вибухів", – ідеться у повідомленні.
Від ворожого вогню, за даними ОВА, потерпали Шалигинська та Краснопільська громади. Там пролунали сім і три вибухи відповідно.
Зокрема:
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- Шалигинська громада (7 вибухів).
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- Краснопільська громада (3 вибухи).
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