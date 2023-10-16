росіяни з мінометів обстріляли дві громади Сумщини

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 3 мінометні обстріли. Зафіксовано 10 вибухів", – ідеться у повідомленні.

Від ворожого вогню, за даними ОВА, потерпали Шалигинська та Краснопільська громади. Там пролунали сім і три вибухи відповідно.

Зокрема:



Шалигинська громада (7 вибухів).



Краснопільська громада (3 вибухи).



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