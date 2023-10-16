россияне из минометов обстреляли две общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В течение 16 октября российские войска совершили три обстрела Сумской области. Об этом Сумская областная военная администрация сообщила в фейсбуке, передает УНН.
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"В течение дня россияне совершили 3 минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов", – говорится в сообщении.
От вражеского огня, по данным ОВА, пострадали Шалыгинская и Краснопольская громады. Там прозвучали семь и три взрыва соответственно.
В частности:
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- Шалигинская община (7 взрывов).
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- Краснопольская община (3 взрыва).
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