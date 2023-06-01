росіяни вранці вдарили по Херсону: двоє постраждалих

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"Сьогодні зранку росіяни крили вогнем Дніпровський район Херсона. О четвертій ранку армія рф завдала удару по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, які були припарковані поруч. Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє чоловіків. У 26-річного херсонця опіки рук, а в 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, обох шпиталізували, лікарі надають їм необхідну меддопомогу.

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