росіяни вранці вдарили по Херсону: двоє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні вранці Дніпровський район Херсона був атакований росіянами, у результаті двоє мирних мешканців отримали поранення, повідомляють у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні зранку росіяни крили вогнем Дніпровський район Херсона. О четвертій ранку армія рф завдала удару по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, які були припарковані поруч. Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє чоловіків. У 26-річного херсонця опіки рук, а в 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, обох шпиталізували, лікарі надають їм необхідну меддопомогу.
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