россияне утром ударили по Херсону: двое пострадавших

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"Сегодня с утра россияне крыли огнем Днепровский район Херсона. В четыре утра армия рф нанесла удар по жилому дому, из-за чего здание подверглось разрушениям, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом. В результате вражеского удара ранения получили двое мужчин. У 26-летнего херсонца ожоги рук, а у 41-летнего – минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног", - говорится в сообщении.

Как сообщается, обоих госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медпомощь.

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