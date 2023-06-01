россияне утром ударили по Херсону: двое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня утром Днепровский район Херсона был атакован россиянами, в результате двое мирных жителей получили ранения, сообщают в Херсонской ОВА, пишет УНН.
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"Сегодня с утра россияне крыли огнем Днепровский район Херсона. В четыре утра армия рф нанесла удар по жилому дому, из-за чего здание подверглось разрушениям, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом. В результате вражеского удара ранения получили двое мужчин. У 26-летнего херсонца ожоги рук, а у 41-летнего – минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног", - говорится в сообщении.
Как сообщается, обоих госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медпомощь.
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