Росіяни вранці обстрілювали Херсон, є жертви - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Херсоні ранок почався з ворожих обстрілів, були вони і вчора. Є загиблі та поранені. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Херсон постійно перебуває під обстрілами. Особливо важкий день був вчора, сьогодні ніч так само була важка, було чутно постійно вибухи, і ранок сьогоднішнього дня почався з вибухів. Є загиблі, є поранені», - розповів Хлань.
За його словами, окупанти підступно обстрілюють житлові квартали, приватний сектор й багатоповерхівки.
«Це відбувається не тільки в Херсоні, це відбувається вздовж усього узбережжя, по всіх населених пунктах», - сказав Хлань.
Доповнення
Минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонську область. Ворожі снаряди влучили в цивільну інфраструктуру Херсона – загинуло двоє людей.