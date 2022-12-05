Росіяни вранці обстрілювали Херсон, є жертви - депутат

Цитата

«Херсон постійно перебуває під обстрілами. Особливо важкий день був вчора, сьогодні ніч так само була важка, було чутно постійно вибухи, і ранок сьогоднішнього дня почався з вибухів. Є загиблі, є поранені», - розповів Хлань.

За його словами, окупанти підступно обстрілюють житлові квартали, приватний сектор й багатоповерхівки.

«Це відбувається не тільки в Херсоні, це відбувається вздовж усього узбережжя, по всіх населених пунктах», - сказав Хлань.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонську область. Ворожі снаряди влучили в цивільну інфраструктуру Херсона – загинуло двоє людей.