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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Росіяни вранці обстрілювали Херсон, є жертви - депутат

Росіяни вранці обстрілювали Херсон, є жертви - депутат

Київ • УНН

 • 899403 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Херсоні ранок почався з ворожих обстрілів, були вони і вчора. Є загиблі та поранені. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Херсон постійно перебуває під обстрілами. Особливо важкий день був вчора, сьогодні ніч так само була важка, було чутно постійно вибухи, і ранок сьогоднішнього дня почався з вибухів. Є загиблі, є поранені», - розповів Хлань.

За його словами, окупанти підступно обстрілюють житлові квартали, приватний сектор й багатоповерхівки.

«Це відбувається не тільки в Херсоні, це відбувається вздовж усього узбережжя, по всіх населених пунктах», - сказав Хлань.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонську область. Ворожі снаряди влучили в цивільну інфраструктуру Херсона – загинуло двоє людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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