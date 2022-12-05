Россияне утром обстреливали Херсон, есть жертвы – депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Херсоне утро началось с вражеских обстрелов, были они и вчера. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Херсон постоянно находится под обстрелами. Особенно тяжелый день был вчера, сегодня ночь так же была тяжелая, были слышны постоянно взрывы, и утро сегодняшнего дня началось со взрывов. Есть погибшие, есть раненые», – рассказал Хлань.
По его словам, оккупанты коварно обстреливают жилые кварталы, частный сектор и многоэтажки.
«Это происходит не только в Херсоне, это происходит вдоль всего побережья, по всем населенным пунктам», - сказал Хлань.
Дополнение
За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую область. Вражеские снаряды попали в гражданскую инфраструктуру Херсона – погибли два человека.