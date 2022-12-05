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Россияне утром обстреливали Херсон, есть жертвы – депутат

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Херсоне утро началось с вражеских обстрелов, были они и вчера. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Херсон постоянно находится под обстрелами. Особенно тяжелый день был вчера, сегодня ночь так же была тяжелая, были слышны постоянно взрывы, и утро сегодняшнего дня началось со взрывов. Есть погибшие, есть раненые», – рассказал Хлань.

По его словам, оккупанты коварно обстреливают жилые кварталы, частный сектор и многоэтажки.

«Это происходит не только в Херсоне, это происходит вдоль всего побережья, по всем населенным пунктам», - сказал Хлань.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую область. Вражеские снаряды попали в гражданскую инфраструктуру Херсона – погибли два человека.

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