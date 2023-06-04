росіяни вивели в Чорне море надводний ракетоносій: загальний залп складає 8 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Російські окупанти вивели в Чорне море надводний ракетоносій, загальний залп складає 8 "Калібрів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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“Ворог продовжує підвищувати градус напруження. В Чорне море на бойове чергування виведено надводний ракетоносій. Напоготові 8 „Калібрів“. Продовжуємо відстежувати ситуацію”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що через шторм, який вирує у Чорному морі, ворожі ракетоносії були вимушені повернутися у пункти базування.