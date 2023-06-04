россияне вывели в Черное море надводный ракетоноситель: общий залп составляет 8 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Российские оккупанты вывели в Черное море надводный ракетоноситель, общий залп составляет 8 "Калибров". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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“Враг продолжает повышать градус накала. В Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. Наготове 8 „Калибров“. Продолжаем отслеживать ситуацию”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что из-за шторма, который бушует в Черном море, вражеские ракетоносители были вынуждены вернуться в пункты базирования.