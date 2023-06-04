россияне вывели в Черное море надводный ракетоноситель: общий залп составляет 8 "Калибров"

Цитата

“Враг продолжает повышать градус накала. В Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. Наготове 8 „Калибров“. Продолжаем отслеживать ситуацию”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что из-за шторма, который бушует в Черном море, вражеские ракетоносители были вынуждены вернуться в пункты базирования.