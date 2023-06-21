росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море фрегат з вісьмома «Калібрами»
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські агресори вивели на бойове чергування до Чорного моря фрегат “Адмірал Макаров”, споряджений вісьмома ракетами “Калібр”. Про це повідомляє ОК “Південь”, пише УНН.
Зазначається, що станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до восьми одиниць.
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“Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій! Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат „Адмірал Макаров“, споряджений 8 „Калібрами“. Рівень ракетної небезпеки — підвищений!”, — йдеться у повідомленні ОК “Південь”.
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