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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море фрегат з вісьмома «Калібрами»

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські агресори вивели на бойове чергування до Чорного моря фрегат “Адмірал Макаров”, споряджений вісьмома ракетами “Калібр”. Про це повідомляє ОК “Південь”, пише УНН.

росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море фрегат з вісьмома «Калібрами»

Зазначається, що станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до восьми одиниць.

Цитата

“Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій! Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат „Адмірал Макаров“, споряджений 8 „Калібрами“. Рівень ракетної небезпеки — підвищений!”, — йдеться у повідомленні ОК “Південь”.

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