россияне вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат с восемью "Калибрами"

Отмечается, что по состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до восьми единиц.

Цитата

“Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель! По состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат „Адмирал Макаров“, снаряженный 8 „Калибрами“. Уровень ракетной опасности — повышен!”, — говорится в сообщении ОК ““Юг”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака “шахедов” на Львов: в ОВА сообщили о трех попаданиях в критически важный об‘объект