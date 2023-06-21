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россияне вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат с восемью "Калибрами"

Киев • УНН

 • 782723 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские агрессоры вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат “Адмирал Макаров”, снаряженный восемью ракетами “Калибр”. Об этом сообщает ОК “Юг”, пишет УНН.

россияне вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат с восемью "Калибрами"

Отмечается, что по состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до восьми единиц.

Цитата

“Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель! По состоянию на сейчас корабельная группировка в Черном море увеличена до 8 единиц: к нему присоединился фрегат „Адмирал Макаров“, снаряженный 8 „Калибрами“. Уровень ракетной опасности — повышен!”, — говорится в сообщении ОК ““Юг”.

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