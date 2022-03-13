Росіяни обстріляли з “Точки-У” мирних жителів Авдіївської громади - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупаційні війська вистрілили з “Точки-У” в напрямку мирного населення Авдіївської громади. Постраждалих та руйнувань немає, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.
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“Щойно росіяни вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. На щастя, постраждалих та руйнувань немає”, - написав Кириленко в своєму Telegram-каналі.
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Голова ОДА оприлюднив фото снарядів з Авдіївського напрямку.
З його слів, також продовжуються ворожі обстріли в Очеретинській громаді: багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо.
Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні.
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Як писав УНН, за даними Офісу Президента, російські окупаційні війська визначились з напрямками основних зусиль і зосереджують їх на наступі на сили оборони в зоні ООС.