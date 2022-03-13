Россияне обстреляли с "Точки-У” мирных жителей Авдеевской общины - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупационные войска выстрелили из "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской общины. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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“Только что русские выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской общины. К счастью, пострадавших и разрушений нет”, - написал Кириленко в своем Telegram-канале.
Детали
Председатель ОГА обнародовал фото снарядов с Авдеевского направления.
По его словам, также продолжаются вражеские обстрелы в Очеретинской общине: много поврежденных домов в Каменке, точную информацию пока установить невозможно.
Без электричества остается Верхнеторецкое - высоковольтную линию там повредили накануне.
Ранее
Как писал УНН, по данным Офиса Президента, российские оккупационные войска определились с направлениями основных усилий и сосредотачивают их в наступлении на силы обороны в зоне ООС.