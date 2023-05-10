росіяни вдарили по Вовчанську: є жертва, ще одна людина може бути під завалами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські війська з артилерії обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у міста Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби", - написав Синєгубов.

Нагадаємо

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області.

Українські Національні Новини

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