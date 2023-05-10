россияне ударили по Волчанску: есть жертва, еще один человек может быть под завалами

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"Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей у города Волчанск. К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы", - написал Синегубов.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области.