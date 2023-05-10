россияне ударили по Волчанску: есть жертва, еще один человек может быть под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российские войска из артиллерии обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей у города Волчанск. К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы", - написал Синегубов.
Напомним
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области.