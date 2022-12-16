росіяни вдарили по енергооб'єктах Дніпропетровщини: поранено трьох працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські війська влучили в енергетичні об’єкти у різних районах Дніпропетровщини – поранено трьох працівників електропідстанцій. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах області. Є серйозні руйнування. У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень", - написав Резніченко.
Доповнення
У небі над Дніпропетровською областю сьогодні збили 10 російських ракет.
У Кривому Розі ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури та житловий будинок. Загинуло щонайменше дві людини. Восьмеро поранених, серед них четверо дітей.