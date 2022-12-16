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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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росіяни вдарили по енергооб'єктах Дніпропетровщини: поранено трьох працівників

росіяни вдарили по енергооб'єктах Дніпропетровщини: поранено трьох працівників

Київ • УНН

 • 484321 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські війська влучили в енергетичні об’єкти у різних районах Дніпропетровщини – поранено трьох працівників електропідстанцій. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

"Росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах області. Є серйозні руйнування. У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень", - написав Резніченко.

Доповнення

У небі над Дніпропетровською областю сьогодні збили 10 російських ракет.

У Кривому Розі ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури та житловий будинок. Загинуло щонайменше дві людини. Восьмеро поранених, серед них четверо дітей.

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