россияне ударили по энергообъектам Днепропетровской области: ранены трое работников

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"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области. Есть серьезные разрушения. В Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций. Все доставлены в больницы", - написал Резниченко.

Дополнение

В небе над Днепропетровской областью сегодня сбили 10 российских ракет.

В Кривом Роге враг попал в объект энергетической инфраструктуры и жилой дом. Погибли по меньшей мере два человека. Восемь раненых, среди них четверо детей.