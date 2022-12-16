россияне ударили по энергообъектам Днепропетровской области: ранены трое работников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские войска попали в в энергетические объекты в разных районах Днепропетровской области – ранены трое работников электроподстанций. Об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области. Есть серьезные разрушения. В Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций. Все доставлены в больницы", - написал Резниченко.
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В небе над Днепропетровской областью сегодня сбили 10 российских ракет.
В Кривом Роге враг попал в объект энергетической инфраструктуры и жилой дом. Погибли по меньшей мере два человека. Восемь раненых, среди них четверо детей.