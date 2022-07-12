Росіяни вбивають заради задоволення: Подоляк прокоментував недавні обстріли України

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"Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади та командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали та мирних людей у Харкові, Миколаєві та Часовому Яру", - написав Подоляк.

Чиновник підкреслив, що українці захищають свою країну, а росіяни вбивають заради задоволення.

"Але хто з мечем прийде, від нього й загине", - зауважив Радник голови ОП.

Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади та командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали та мирних людей у Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення. Але хто з мечем прийде, від нього й загине.