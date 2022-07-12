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Россияне убивают ради удовольствия: Подоляк прокомментировал недавние обстрелы Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter написал, что украинцы защищают свою страну, а россияне убивают ради удовольствия, передает УНН.

Цитата

"Две новости, два мира. Украина уничтожает российские составы и командные пункты. Россия обстреливает жилые кварталы и мирных людей в Харькове, Николаеве и Временном Яру", — написал Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что украинцы защищают свою страну, а россияне убивают ради удовольствия.

"Но кто с мечом придет, от него и погибнет", — заметил Советник главы ОП.

Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади та командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали та мирних людей у Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення. Але хто з мечем прийде, від нього й загине.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 11, 2022

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