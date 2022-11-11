"Росіяни у фазах відпрацювання горя крокують від заперечення до прийняття реальності" - психолог проаналізував настрої в соцмережах

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 83542 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 95219 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 129766 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 158600 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 204098 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 212026 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 421809 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230779 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197014 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 380074 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 84701 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 83973 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 85733 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 76005 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 84680 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 83414 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 421699 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 379992 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 591199 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 717269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 20247 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 93373 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 129249 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 213299 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 238129 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Росіяни у фазах відпрацювання горя крокують від заперечення до прийняття реальності" - психолог проаналізував настрої в соцмережах

"Росіяни у фазах відпрацювання горя крокують від заперечення до прийняття реальності" - психолог проаналізував настрої в соцмережах

Київ • УНН

 • 325503 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Заяву про начебто відхід з правобережжя Херсонщини росіяни сприйняли з агресією та обуренням, і передусім ці емоції спрямовані на саме верхівку влади російської федерації, у тому числі і на путіна. Про це в коментарі УНН розповів психолог Валентин Кім.

Цитата

«Я проаналізував те, що публікують в соцмережах в росії, і зараз проявляються цікаві моменти, які, як мені здається, можуть мати тренд. Перше, на що необхідно звернути увагу, - звістка про відхід з Херсона викликала велику хвилю обурення, гніву, і ледь не вперше це обурення орієнтоване на владу: лаврова, захарову і навіть самого путіна. Ледь не вперше така реакція носить масовий характер. У ній не тільки гнів, а й звинувачення в некомпетентності, в обмані, і, найголовніше, у слабкості. Це вже ґрунтується на традиційному російському менталітеті, де є страх бути слабким», – розповів Кім.

Другий момент, на який психолог звернув увагу, - це зміщення фокусу уваги із Заходу та України та орієнтація на власну владу. Тобто, конфлікт перейшов у фазу внутрішніх звинувачень.

«Також потроху знижується прояв реакції заперечення. Якщо раніше росіяни казали, що це “хитрий план”, “все йде по плану СВО”, “насправді це спроба заманити українців в пастку”, то зараз такі речі хоч і зустрічаються, але їх стало значно менше. Можна припустити, що росіяни потроху відкривають очі і бачать реальність. Знижується реакція заперечення, а підвищуються реакції гніву та торгу. Це свідчить про те, що вони проживають етап за етапом емоційне горе, яке вони відчули ще після провалу плану під Києвом. Тобто, це питання почалося навіть не в Херсоні. З’являється прошарок коментаторів, які орієнтовані на прогнозування майбутнього. Тепер можна побачити коментарі з питаннями: “тепер знов змінювати конституцію, бо ж за російською конституцією Херсон вважається російським містом?”, “а яке російське місто ми будемо здавати після цього?”, а де українці зупиняться?”. Тобто, такі поразки, як росіяни зараз зазнають під Херсоном, призводять до того, що накопичується агресія всередині суспільства, стрімко знижується авторитет влади рф, наростає розчарування, і росіяни потроху у фазах відпрацювання горя крокують від заперечення до прийняття реальності», – зазначив Кім.

Проте, як вважає експерт, нам не слід обманюватися з цього приводу, тому що агресія, орієнтована на українців, не зникає. Попри те, що ми тимчасово випали з фокусу уваги російського суспільства, є достатньо великий прошарок людей, що намагається відновити своє ставлення до російської величі. Такі люди не уявляють росію невеликою чи слабкою і будуть хапатися за останню можливість заподіяти українцям шкоди.

Щодо того, чи вплинуть настрої всередині російського суспільства на непохитність диктаторського режиму путіна, психолог вважає, що поки цього замало. Такі настрої не зможуть розхитати режим.

«Для того, щоб він розхитався, необхідно трохи більше, ніж фрустрація та гнів. Ключовий фактор буде полягати не в конкретній емоції, а в зміні ставлення. Коли почнеться процес руйнації, коли з’являться нові розломи, що будуть нести і економічний, і соціально-культурний характер всередині російського суспільства, тоді розхитування піде повномасштабно. Зараз поки що спостерігаємо тимчасову коротку емоційну реакцію. Вони посперечаються, покричать, можливо, щось нове почнеться, але сам режим від цього не впаде», – вважає Кім.

Нагадаємо

9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36