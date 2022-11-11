"Росіяни у фазах відпрацювання горя крокують від заперечення до прийняття реальності" - психолог проаналізував настрої в соцмережах

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«Я проаналізував те, що публікують в соцмережах в росії, і зараз проявляються цікаві моменти, які, як мені здається, можуть мати тренд. Перше, на що необхідно звернути увагу, - звістка про відхід з Херсона викликала велику хвилю обурення, гніву, і ледь не вперше це обурення орієнтоване на владу: лаврова, захарову і навіть самого путіна. Ледь не вперше така реакція носить масовий характер. У ній не тільки гнів, а й звинувачення в некомпетентності, в обмані, і, найголовніше, у слабкості. Це вже ґрунтується на традиційному російському менталітеті, де є страх бути слабким», – розповів Кім.

Другий момент, на який психолог звернув увагу, - це зміщення фокусу уваги із Заходу та України та орієнтація на власну владу. Тобто, конфлікт перейшов у фазу внутрішніх звинувачень.

«Також потроху знижується прояв реакції заперечення. Якщо раніше росіяни казали, що це “хитрий план”, “все йде по плану СВО”, “насправді це спроба заманити українців в пастку”, то зараз такі речі хоч і зустрічаються, але їх стало значно менше. Можна припустити, що росіяни потроху відкривають очі і бачать реальність. Знижується реакція заперечення, а підвищуються реакції гніву та торгу. Це свідчить про те, що вони проживають етап за етапом емоційне горе, яке вони відчули ще після провалу плану під Києвом. Тобто, це питання почалося навіть не в Херсоні. З’являється прошарок коментаторів, які орієнтовані на прогнозування майбутнього. Тепер можна побачити коментарі з питаннями: “тепер знов змінювати конституцію, бо ж за російською конституцією Херсон вважається російським містом?”, “а яке російське місто ми будемо здавати після цього?”, а де українці зупиняться?”. Тобто, такі поразки, як росіяни зараз зазнають під Херсоном, призводять до того, що накопичується агресія всередині суспільства, стрімко знижується авторитет влади рф, наростає розчарування, і росіяни потроху у фазах відпрацювання горя крокують від заперечення до прийняття реальності», – зазначив Кім.

Проте, як вважає експерт, нам не слід обманюватися з цього приводу, тому що агресія, орієнтована на українців, не зникає. Попри те, що ми тимчасово випали з фокусу уваги російського суспільства, є достатньо великий прошарок людей, що намагається відновити своє ставлення до російської величі. Такі люди не уявляють росію невеликою чи слабкою і будуть хапатися за останню можливість заподіяти українцям шкоди.

Щодо того, чи вплинуть настрої всередині російського суспільства на непохитність диктаторського режиму путіна, психолог вважає, що поки цього замало. Такі настрої не зможуть розхитати режим.

«Для того, щоб він розхитався, необхідно трохи більше, ніж фрустрація та гнів. Ключовий фактор буде полягати не в конкретній емоції, а в зміні ставлення. Коли почнеться процес руйнації, коли з’являться нові розломи, що будуть нести і економічний, і соціально-культурний характер всередині російського суспільства, тоді розхитування піде повномасштабно. Зараз поки що спостерігаємо тимчасову коротку емоційну реакцію. Вони посперечаються, покричать, можливо, щось нове почнеться, але сам режим від цього не впаде», – вважає Кім.

Нагадаємо

9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.