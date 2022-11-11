"Россияне в фазах отработки горя шагают от отрицания к принятию реальности" - психолог проанализировал настроения в соцсетях

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«Я проанализировал то, что публикуют в соцсетях в россии, и сейчас проявляются интересные моменты, которые, как мне кажется, могут иметь тренд. Первое, на что необходимо обратить внимание, - известие об уходе из Херсона вызвало большую волну возмущения, гнева, и чуть ли не в первый раз это возмущение ориентировано на власть: лаврова, захарову и даже самого путина. Чуть ли не впервые такая реакция носит массовый характер. В ней не только гнев, но и обвинение в некомпетентности, в обмане, и, самое главное, в слабости. Это уже основывается на традиционном российском менталитете, где есть страх быть слабым», – рассказал Ким.

Второй момент, на который психолог обратил внимание, - смещение фокуса внимания с Запада и Украины и ориентация на собственную власть. То есть конфликт перешел в фазу внутренних обвинений.

«Также понемногу снижается проявление реакции отрицания. Если раньше россияне говорили, что это “хитрый план”, “все идет по плану СВО”, “на самом деле это попытка заманить украинцев в ловушку”, то сейчас такие вещи хоть и встречаются, но их стало гораздо меньше. Можно предположить, что россияне постепенно открывают глаза и видят реальность. Снижается реакция отрицания, а повышаются реакции гнева и торга. Это свидетельствует о том, что они проживают этап за этапом – эмоциональное горе, которое они испытали еще после провала плана под Киевом. То есть этот вопрос начался даже не в Херсоне. Появляется прослойка комментаторов, ориентированных на прогнозирование будущего. Теперь можно увидеть комментарии с вопросами: “теперь снова менять конституцию, потому что по российской конституции Херсон считается российским городом?”, “а какой российский город мы будем сдавать после этого?”, "а где украинцы остановятся?”. То есть, такие поражения, как россияне сейчас терпят под Херсоном, приводят к тому, что накапливается агрессия внутри общества, стремительно снижается авторитет власти рф, нарастает разочарование, и россияне понемногу в фазах отработки горя шагают от отрицания к принятию реальности», – отметил Ким.

Однако, как считает эксперт, нам не следует обманываться на этот счет, потому что агрессия, ориентированная на украинцев, не исчезает. Несмотря на то, что мы временно выпали из фокуса внимания российского общества, достаточно большая прослойка людей, которая пытается восстановить свое отношение к российскому величию. Такие люди не представляют россию небольшой или слабой и будут хвататься за последнюю возможность причинить украинцам вред.

Относительно того, повлияют ли настроения внутри российского общества на твердость диктаторского режима путина, психолог считает, что пока этого мало. Такие настроения не смогут расшатать режим.

«Чтобы он расшатался, необходимо немного больше, чем фрустрация и гнев. Ключевой фактор будет состоять не в конкретной эмоции, а в изменении отношения. Когда начнется процесс разрушения, когда появятся новые разломы, которые будут нести и экономический, и социально-культурный характер внутри российского общества, тогда расшатывание пойдет полномасштабно. Сейчас пока наблюдаем временную короткую эмоциональную реакцию. Они поспорят, покричат, возможно, что-то новое начнется, но сам режим от этого не упадет», – считает Ким.

Напомним

9 ноября министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.