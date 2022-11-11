"Россияне в фазах отработки горя шагают от отрицания к принятию реальности" - психолог проанализировал настроения в соцсетях

ukru
19:57 • 44382 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 75867 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 98003 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131593 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134309 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111053 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104960 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91400 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111145 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136445 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 99102 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 30776 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 44622 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 39630 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 29051 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231139 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261596 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199231 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204547 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 44369 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97658 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117605 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120048 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127479 просмотра
Актуальное
"Россияне в фазах отработки горя шагают от отрицания к принятию реальности" - психолог проанализировал настроения в соцсетях

"Россияне в фазах отработки горя шагают от отрицания к принятию реальности" - психолог проанализировал настроения в соцсетях

Киев • УНН

 • 325502 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Заявление о якобы уходе с правобережья Херсонской области россияне восприняли с агрессией и возмущением, и прежде всего эти эмоции направлены на самую верхушку власти российской федерации, в том числе и на путина. Об этом в комментарии УНН рассказал психолог Валентин Ким.

Цитата

«Я проанализировал то, что публикуют в соцсетях в россии, и сейчас проявляются интересные моменты, которые, как мне кажется, могут иметь тренд. Первое, на что необходимо обратить внимание, - известие об уходе из Херсона вызвало большую волну возмущения, гнева, и чуть ли не в первый раз это возмущение ориентировано на власть: лаврова, захарову и даже самого путина. Чуть ли не впервые такая реакция носит массовый характер. В ней не только гнев, но и обвинение в некомпетентности, в обмане, и, самое главное, в слабости. Это уже основывается на традиционном российском менталитете, где есть страх быть слабым», – рассказал Ким.

Второй момент, на который психолог обратил внимание, - смещение фокуса внимания с Запада и Украины и ориентация на собственную власть. То есть конфликт перешел в фазу внутренних обвинений.

«Также понемногу снижается проявление реакции отрицания. Если раньше россияне говорили, что это “хитрый план”, “все идет по плану СВО”, “на самом деле это попытка заманить украинцев в ловушку”, то сейчас такие вещи хоть и встречаются, но их стало гораздо меньше. Можно предположить, что россияне постепенно открывают глаза и видят реальность. Снижается реакция отрицания, а повышаются реакции гнева и торга. Это свидетельствует о том, что они проживают этап за этапом – эмоциональное горе, которое они испытали еще после провала плана под Киевом. То есть этот вопрос начался даже не в Херсоне. Появляется прослойка комментаторов, ориентированных на прогнозирование будущего. Теперь можно увидеть комментарии с вопросами: “теперь снова менять конституцию, потому что по российской конституции Херсон считается российским городом?”, “а какой российский город мы будем сдавать после этого?”, "а где украинцы остановятся?”. То есть, такие поражения, как россияне сейчас терпят под Херсоном, приводят к тому, что накапливается агрессия внутри общества, стремительно снижается авторитет власти рф, нарастает разочарование, и россияне понемногу в фазах отработки горя шагают от отрицания к принятию реальности», – отметил Ким.

Однако, как считает эксперт, нам не следует обманываться на этот счет, потому что агрессия, ориентированная на украинцев, не исчезает. Несмотря на то, что мы временно выпали из фокуса внимания российского общества, достаточно большая прослойка людей, которая пытается восстановить свое отношение к российскому величию. Такие люди не представляют россию небольшой или слабой и будут хвататься за последнюю возможность причинить украинцам вред.

Относительно того, повлияют ли настроения внутри российского общества на твердость диктаторского режима путина, психолог считает, что пока этого мало. Такие настроения не смогут расшатать режим.

«Чтобы он расшатался, необходимо немного больше, чем фрустрация и гнев. Ключевой фактор будет состоять не в конкретной эмоции, а в изменении отношения. Когда начнется процесс разрушения, когда появятся новые разломы, которые будут нести и экономический, и социально-культурный характер внутри российского общества, тогда расшатывание пойдет полномасштабно. Сейчас пока наблюдаем временную короткую эмоциональную реакцию. Они поспорят, покричат, возможно, что-то новое начнется, но сам режим от этого не упадет», – считает Ким.

Напомним

9 ноября министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы