росіяни тримають у Чорному морі ракетоносії двох десятків "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Чорному морі перебуває три кораблі-носії двох десятків ракет типу "Калібр". Про це повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"Корабельно-катерне угруповання ворожого флоту в штормовому Чорному морі продовжує укриватися за кримським узбережжям, тримаючи напоготові 2 надводних і 1 підводний ракетоносії, споряджені двома десятками "Калібрів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв.