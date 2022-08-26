россияне держат в Черном море ракетоносители двух десятков "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Черном море находится три корабля-носителя двух десятков ракет типа "Калибр". Об этом сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.
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"Корабельно-катерная группировка вражеского флота в штормовом Черном море продолжает укрываться за крымским побережьем, держа наготове 2 надводных и 1 подводный ракетоносители, снаряженные двумя десятками "Калибров", - говорится в сообщении.
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Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей.