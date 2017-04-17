Росіяни стали гірше ставитися до Д.Трампа - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За останній місяць росіяни стали гірше ставитися до президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає УНН.
За даними ВЦВГД, частка респондентів, які заявили про негативне ставлення до американського президента, збільшилася з 7 до 39%. Зберігають позитивне ставлення до Д.Трампа 13% опитаних, проти 38% місяць тому. Серед емоцій, які викликає лідер США у росіян, - недовіру (31%), розчарування (19%), а також байдужість (29%). Він також став рідше викликати в людях надію (11%), повагу (6%) і симпатію (5%).
"Ракетний удар США по Сирії став "холодним душем" для значної частини росіян, які ще недавно розраховували на покращення російсько-американських відносин завдяки зміні президента у Вашингтоні. Агресивна поведінка Дональда Трампа воскресила недовіру і недоброзичливість щодо Америки, характерне для російського суспільства в останні два десятиліття", - прокоментував опитування генеральний директор ВЦВГД Валерій Федоров.
Зазначається, що дане опитування було проведено 11 – 12 квітня цього року. В ньому взяли участь громадяни Росії старші 18 років. Метод опитування - телефонне інтерв'ю з стратифікованою випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів обсягом 1200 респондентів. Рівень допустимої статистичної похибки - 3,5%.
Як повідомляв УНН, помічник Д.Трампа звинуватив Росію у підривній діяльності в Європі.