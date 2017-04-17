Росіяни стали гірше ставитися до Д.Трампа - опитування

За даними ВЦВГД, частка респондентів, які заявили про негативне ставлення до американського президента, збільшилася з 7 до 39%. Зберігають позитивне ставлення до Д.Трампа 13% опитаних, проти 38% місяць тому. Серед емоцій, які викликає лідер США у росіян, - недовіру (31%), розчарування (19%), а також байдужість (29%). Він також став рідше викликати в людях надію (11%), повагу (6%) і симпатію (5%).

"Ракетний удар США по Сирії став "холодним душем" для значної частини росіян, які ще недавно розраховували на покращення російсько-американських відносин завдяки зміні президента у Вашингтоні. Агресивна поведінка Дональда Трампа воскресила недовіру і недоброзичливість щодо Америки, характерне для російського суспільства в останні два десятиліття", - прокоментував опитування генеральний директор ВЦВГД Валерій Федоров.

Зазначається, що дане опитування було проведено 11 – 12 квітня цього року. В ньому взяли участь громадяни Росії старші 18 років. Метод опитування - телефонне інтерв'ю з стратифікованою випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів обсягом 1200 респондентів. Рівень допустимої статистичної похибки - 3,5%.

Як повідомляв УНН, помічник Д.Трампа звинуватив Росію у підривній діяльності в Європі.