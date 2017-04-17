Россияне стали хуже относиться к Д.Трампу - опрос

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31418 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150595 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114155 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115019 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111633 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103627 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106871 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152152 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Россияне стали хуже относиться к Д.Трампу - опрос

Россияне стали хуже относиться к Д.Трампу - опрос

Киев  •  УНН

 • 12471 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За последний месяц россияне стали хуже относиться к президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает УНН.

По данным ВЦИОМ, доля респондентов, которые заявили о негативном отношении к американскому президенту, увеличилась с 7 до 39%. Сохраняют положительное отношение к Д.Трампу 13% опрошенных, против 38% месяц назад. Среди эмоций, которые вызывает лидер США у россиян, - недоверие (31%), разочарование (19%), а также безразличие (29%). Он также стал реже вызывать в людях надежду (11%), уважение (6%) и симпатию (5%).

"Ракетный удар США по Сирии стал "холодным душем" для значительной части россиян, которые еще недавно рассчитывали на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия", - прокомментировал опрос генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Отмечается, что данный опрос был проведен 11 - 12 апреля этого года. В нем приняли участие граждане России старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с стратифицированной случайной выборкой стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Уровень допустимой статистической погрешности - 3,5%.

Как сообщал УНН, помощник Д.Трампа обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе.

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