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росіяни скинули снаряди з безпілотників у Нікополі, постраждало троє людей

Київ • УНН

 • 411495 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти атакували Нікополь з безпілотників. Скинули снаряди, в результаті чого постраждало троє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

«У Нікополі троє постраждалих серед місцевих! Це черговий доказ того, що маємо справу з терористами. Вони вкотре атакували місто з безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи», - написав Лисак.

За його словами, один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.

Доповнення

Минулої доби російські загарбники пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд.

Українські Національні Новини

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