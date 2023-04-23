росіяни скинули снаряди з безпілотників у Нікополі, постраждало троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти атакували Нікополь з безпілотників. Скинули снаряди, в результаті чого постраждало троє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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«У Нікополі троє постраждалих серед місцевих! Це черговий доказ того, що маємо справу з терористами. Вони вкотре атакували місто з безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи», - написав Лисак.
За його словами, один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.
Доповнення
Минулої доби російські загарбники пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд.