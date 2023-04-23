россияне сбросили снаряды с беспилотников в Никополе, пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российские оккупанты атаковали Никополь с беспилотников. Сбросили снаряды, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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«В Никополе трое пострадавших среди местных! Это очередное доказательство того, что имеем дело с террористами. Они в очередной раз атаковали город с беспилотников. Сбрасывали опасные снаряды. Прозвучало по меньшей мере четыре взрыва», - написал Лысак.
По его словам, один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями.
Дополнение
За прошедшие сутки российские захватчики поздно вечером ударили по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд.