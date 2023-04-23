Нікопольщина: російські окупанти скинули вибуховий снаряд з безпілотника на Марганецьку громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Минулої доби російські загарбники пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район.
Пізно ввечорі вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд", - повідомив Лисак.
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Також голова Дніпропетровської ОДА зазначив, що постраждалих немає. Наразі проводиться обстеження території.
"На щастя, люди не постраждали. Територія удару обстежується", - зазначив він.
Нагадаємо
Минулого вечора російські загарбники обстріляли Харківщину.