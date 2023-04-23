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Нікопольщина: російські окупанти скинули вибуховий снаряд з безпілотника на Марганецьку громаду

Нікопольщина: російські окупанти скинули вибуховий снаряд з безпілотника на Марганецьку громаду

Київ • УНН

 • 357271 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Минулої доби російські загарбники пізно ввечері вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район.

Пізно ввечорі вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд", - повідомив Лисак.

Доповнення

Також голова Дніпропетровської ОДА зазначив, що постраждалих немає. Наразі проводиться обстеження території.

"На щастя, люди не постраждали. Територія удару обстежується", - зазначив він.

Нагадаємо

Минулого вечора російські загарбники обстріляли Харківщину.

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