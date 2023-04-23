Никопольщина: российские оккупанты сбросили взрывной снаряд с беспилотника на Марганецкую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские захватчики поздно вечером ударили по Марганецкой общине Никопольского района Днепропетровской области. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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"Оккупанты продолжают терроризировать мирных. Не оставляют в покое Никопольский район.
Поздно вечером ударили по Марганецкой громаде. Применили беспилотник. С него сбросили взрывной снаряд", - сообщил Лысак.
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Также глава Днепропетровской ОГА отметил, что пострадавших нет. В настоящее время проводится обследование территории.
"К счастью, люди не пострадали. Территория удара обследуется", - отметил он.
Напомним
Прошлым вечером российские захватчики обстреляли Харьковскую область.