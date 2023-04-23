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росіяни продовжують утиски римо-католиків на ТОТ України - ISW

росіяни продовжують утиски римо-католиків на ТОТ України - ISW

Київ • УНН

 • 354474 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують утиски римо-католиків, намагаючись придушити українські релігійні інституції, які непідконтрольні рф. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

У ISW зазначають, що російська окупаційна влада продовжує утиски римо-католиків на окупованих частинах України, намагаючись придушити українські релігійні інституції, які непідконтрольні рф.

"Голова української Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина 22 квітня повідомила, що російські війська захопили храм Різдва Пресвятої Богородиці в окупованому Бердянську. Галіцина заявила, що російські пропагандисти звинуватили священнослужителів у переховуванні зброї та співпраці з українськими військами через те, що вони раніше служили капеланами Збройних сил України у 2015 році", - говорять аналітики.

Нагадаємо

Раніше у Інституті вивчення війни повідомляли, що систематичні релігійні переслідування росії підтримують російську кампанію культурного геноциду проти України.

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