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россияне продолжают притеснения римо-католиков на ВОТ Украины - ISW

россияне продолжают притеснения римо-католиков на ВОТ Украины - ISW

Киев • УНН

 • 354470 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают притеснения римо-католиков, пытаясь подавить украинские религиозные институты, которые неподконтрольны рф. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, передает УНН.

Детали

В ISW отмечают, что российские оккупационные власти продолжают притеснения римо-католиков на оккупированных частях Украины, пытаясь подавить украинские религиозные институты, которые неподконтрольны рф.

"Глава украинской Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына 22 апреля сообщила, что российские войска захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в оккупированном Бердянске. Галицына заявила, что российские пропагандисты обвинили священнослужителей в укрывательстве оружия и сотрудничестве с украинскими войсками из-за того, что они ранее служили капелланами Вооруженных сил Украины в 2015 году", - говорят аналитики.

Напомним

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что систематические религиозные преследования россии поддерживают российскую кампанию культурного геноцида против Украины.

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