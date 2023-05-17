росіяни продовжують наступальні дії під Авдіївкою та Мар‘їнкою: Сили оборони відбивають атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. російські окупанти продовжують наступальні дії під Авдіївкою та Мар‘їнкою, проте Сили оборони відбивають атаки. Також сили оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1004 вогневі завдання. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни продовжують наступальні дії під Авдіївкою та Мар‘їнкою, але Сили оборони відбивають атаки.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1004 вогневі завдання", - повідомив Тарнавський.
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Він зазначив, що "йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше".
Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту. Було знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника.
А саме: 4 БМП, 3 танки, БпЛА "Zala", БпЛА "Shahed-136", РЕБ "Силок-01", гармата МТ-12 "Рапіра", гармата 2А36 "Гiацинт-Б", 2 МТЛБ.
Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.
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