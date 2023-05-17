россияне продолжают наступательные действия под Авдеевкой и Марьинкой: Силы обороны отражают атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. российские оккупанты продолжают наступательные действия под Авдеевкой и Марьинкой, однако Силы обороны отражают атаки. Также силы обороны таврического направления в течение суток выполнили 1004 огневые задачи. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Россияне продолжают наступательные действия под Авдеевкой и Марьинкой, но Силы обороны отражают атаки.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1004 огневые задачи", - сообщил Тарнавский.
Детали
Он отметил, что "речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее".
Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Было уничтожено и повреждено 21 единицу вооружения и военной техники противника.
А именно: 4 БМП, 3 танка, БпЛА "Zala", БпЛА "Shahed-136", РЭБ "Силок-01", пушка МТ-12 "Рапира", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 2 МТЛБ.
Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.
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