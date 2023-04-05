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росіяни посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на окупованій Херсонщині

росіяни посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на окупованій Херсонщині

Київ • УНН

 • 556586 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські загарбники посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Доповнення

У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, 2 квітня 2023 року, людям було заборонено залишати помешкання і виходити з дому.

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