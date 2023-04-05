росіяни посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на окупованій Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські загарбники посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.
Доповнення
У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, 2 квітня 2023 року, людям було заборонено залишати помешкання і виходити з дому.