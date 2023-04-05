россияне усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на оккупированной Херсонщине

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские захватчики усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, продолжаются рейдовые мероприятия вооруженных сил российской федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента», - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время таких проверок оккупанты проводят обыски в жилищах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину.

Дополнение

В отдельных населённых пунктах Каховского района Херсонской области, 2 апреля 2023 года, людям было запрещено покидать жилища и выходить из дома.

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