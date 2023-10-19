росіяни планують вивезти кримських політв’язнів в рф - партизани

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«Від наших агентів надійшла інформація, що окупанти найближчими днями планують переміщення політв'язнів із Криму на територію росії. Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда Севастополь – москва. Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі «Сімферополь пасажирський» перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти не менше двадцяти солдатів та двох офіцерів. Інформація вже передана у потрібні руки»,- йдеться в повідомленні.

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За словами партизанів, окупанти панікують, що через проукраїнське повстання не зможуть утримати Крим, коли Сили оборони України підійдуть до Перекопського.

Нагадаємо

Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що російські загарбники переміщують броньовані гусеничні машини шляхами тимчасово окупованого українського міста Сімферополь.

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