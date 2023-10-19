россияне планируют вывезти крымских политзаключенных в рф - партизаны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Агенты партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" заявили, что планируется перевозка политзаключенных из Крыма в россию. Об этом говорится в телеграмм-канале движения, передает УНН.
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«От наших агентов поступила информация, что оккупанты в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных из Крыма на территорию россии. Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда Севастополь – москва. Сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале «Симферополь пассажирский» перед пешеходным мостом. Состав встречного караула не менее двадцати солдат и двух офицеров. Информация уже передана в нужные руки»,- говорится в сообщении.
Дополнение
По словам партизан, оккупанты паникуют, что из-за проукраинского восстания не смогут удержать Крым, когда Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому.
Напомним
Ранее партизаны "Атеш" сообщали, что российские захватчики перемещают бронированные гусеничные машины по дорогам временно оккупированного украинского города Симферополь.
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