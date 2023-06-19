росіяни очікують на нові поставки безпілотників: В ОК «Південь» повідомили про можливе посилення атак
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Найближчими днями армія рф очікує на нові поставки ударних дронів, тому можливо посилення російських атак безпілотниками на півдні України. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"На даному етапі можемо констатувати, що їх (безпілотників - Ред.) стало менше, і використання їх більш компактними групами, чотири-сім одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони (російські війська - Ред.) очікують оновлення поставок, і знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака (з використанням "шахедів" - Ред.)", - зазначила Гуменюк.
За її словами, у керівництва росії є домовленності щодо постачання безпілотників. І армія рф продовжить застосовувати дрони.
Також Гуменюк додала, що російська армія запускає дрони зі східного узбережжя Азовського моря.
Доповнення
У небі над Україною у ніч на 19 червня українські захисники збили усі з запущених російськими військами 4 крилатих ракет "Калібр" та 4 ударних дронів Shahed, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ.