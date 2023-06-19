россияне ожидают новых поставок беспилотников: В ОК "Юг" сообщили о возможном усилении атак

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"На данном этапе можем констатировать, что их (беспилотников - Ред.) стало меньше, и использование их более компактными группами, четыре-семь единиц. Это может быть связано с тем, что они (российские войска - Ред.) ожидают обновления поставок, и снова, буквально через несколько дней, будет усилена атака (с использованием "шахедов" - Ред.)", - отметила Гуменюк.

По ее словам, у руководства россии есть договоренности по поставкам беспилотников. И армия рф продолжит применять дроны.

Также Гуменюк добавила, что российская армия запускает дроны с восточного побережья Азовского моря.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 19 июня украинские защитники сбили все из запущенных российскими войсками 4 крылатых ракет "Калибр" и 4 ударных дронов Shahed, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ.