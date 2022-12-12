росіяни обстрілюють Донеччину на різних ділянках фронту: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту на Донеччині. Внаслідок обстрілів є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
Деталі
За інформацією Кириленка, ситуація в регіоні така:
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- На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади - постраждалих немає.
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- На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді: пошкоджено 7 будинків у Кураховому та господарча будівля у Курахівці. Вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки, а під ранок - Соловйового Очеретинської ТГ та Авдіївки. Без жертв.
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- На Горлівському напрямку росіяни поранили 1 людину у Костянтинівці, поцілили в будинок та колишню школу. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено залізничний об'єкт та житловий будинок. 5 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.
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- На Лисичанському пошкоджено 2 будинки у Лимані, також на території громади тривають обстріли Торського і Зарічного. Без жертв.
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Доповнення
Російські окупанти вранці 12 грудня вдарили по Гірнику Донецької області.