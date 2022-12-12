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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росіяни обстрілюють Донеччину на різних ділянках фронту: голова ОВА показав наслідки

росіяни обстрілюють Донеччину на різних ділянках фронту: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 426172 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту на Донеччині. Внаслідок обстрілів є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Деталі

За інформацією Кириленка, ситуація в регіоні така:

  • На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади - постраждалих немає.
  • На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді: пошкоджено 7 будинків у Кураховому та господарча будівля у Курахівці. Вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки, а під ранок - Соловйового Очеретинської ТГ та Авдіївки. Без жертв.
  • На Горлівському напрямку росіяни поранили 1 людину у Костянтинівці, поцілили в будинок та колишню школу. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено залізничний об'єкт та житловий будинок. 5 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.
  • На Лисичанському пошкоджено 2 будинки у Лимані, також на території громади тривають обстріли Торського і Зарічного. Без жертв.

Доповнення

Російські окупанти вранці 12 грудня вдарили по Гірнику Донецької області.

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