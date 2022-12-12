россияне обстреливают Донецкую область на разных участках фронта: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ночью россияне вели обстрелы на разных участках фронта в Донецкой области. В результате обстрелов есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
По информации Кириленко, ситуация в регионе такова:
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- На Волновахском направлении под обстрелы попали Новоукраинка и Богоявленка Угледарской громады – пострадавших нет.
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- На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде: повреждено 7 домов в Курахово и хозяйственное здание в Кураховке. Ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки, а под утро Соловьева Очеретинской ТГ и Авдеевки. Без жертв.
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- На Горловском направлении россияне ранили 1 человека в Константиновке, попали в дом и бывшую школу. В Бахмуте ранены 2 человека, повреждены железнодорожный объект и жилой дом. 5 домов повреждены в Васюковке Соледарской громаде.
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- На Лисичанском повреждены 2 дома в Лимане, также на территории громады продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Без жертв.
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Дополнение
Российские оккупанты утром 12 декабря ударили по Горняку Донецкой области.