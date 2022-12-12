россияне обстреливают Донецкую область на разных участках фронта: глава ОВА показал последствия

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ночью россияне вели обстрелы на разных участках фронта в Донецкой области. В результате обстрелов есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.